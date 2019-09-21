Кокорину дадут сыграть в одном матче

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о возможности нападающего Александра Кокорина сыграть за команду до окончания срока отстранения. Его слова приводит ТАСС.

Медведев заявил, что форвард сможет принять участие в товарищеском матче, если будет находиться в хорошей форме. «У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть», — добавил он.

20 сентября главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать Кокорина. Форвард отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у футболиста не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября).

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

Источник: Лента.Ру