Кокорин отправился на реабилитацию

3 июля 2019     13
Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает РИА Новости.

Сколько продлится курс реабилитации, неизвестно, отметила Потяева. «Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — сказала она.

Ранее у Александра Кокорина обнаружили жидкость в суставе. До этого Татьяна Потяева заявила, что футболисту требуется пройти реабилитационные процедуры. Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

Источник: Лента.Ру

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