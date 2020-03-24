Количество автобусов и трамваев увеличат в Липецке в часы пик

24 марта 2020     14
Количество автобусов и трамваев увеличат в Липецке в часы пик

В Липецке в утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество рейсов автобусов и трамваев. Это будет сделано в качестве меры профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

По словам главы профильного департамента городской администрации Евгения Чекрыжова, которые приводит Lipetskmedia, если автобусы и трамваи популярных маршрутов будут ходить чаще, то в их салонах станет свободнее. Таким образом, горожане смогут немного подождать и сесть в менее загруженное транспортное средство.

Также липчанам рекомендовано по возможности чаще пользоваться личным транспортом и выбирать пешие прогулки. Ранее в качестве профилактической меры власти Липецка приняли решение об отмене массовых мероприятий. Липецкие школы перешли на электронное обучение.

Специалисты Роскачества дали советы, как обезопасить себя при походе в магазин в условиях вспышки коронавируса. Они рекомендуют ходить в магазин в то время, когда там меньше всего народу, надевать перед этим маску, держаться от других покупателей на безопасном расстоянии, а при оплате покупки на кассе применять банковскую карту или приложение на смартфоне.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса
Новая Зеландия введет ипотечные каникулы из-за коронавируса

Правительство Новой Зеландии планирует предоставить кредитные каникулы ипотечникам и владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом заявили премьер-министр …


Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса
Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса

В Чечне впервые в России закрыли все рестораны и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. На территории республики выявили трех человек …


Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео
Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео

@LuckyDevil_PDX / Twitter В американском городе Портленд, штат Орегон, танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом. Об …


Для полного закрытия Севастополя на карантин нет оснований
Для полного закрытия Севастополя на карантин нет оснований

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что для закрытия города на сегодняшний день нет оснований. На пресс-конференции для главных редакторов …


Севастопольцы и крымчане входили в состав международной группы хакеров
Севастопольцы и крымчане входили в состав международной группы хакеров

Задержана группа торговцев данными кредитных карт, полученными в результате взлома учётных записей владельцев. В группу входили граждане России, Литвы и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты