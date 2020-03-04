Количество касс в парке «Остров мечты» в Москве увеличат втрое

4 марта 2020     20
Количество касс в парке «Остров мечты» в Москве увеличат втрое

В открывшемся в Москве парке «Остров мечты» количество касс увеличат втрое. Об этом в среду, 4 марта, агентству городских новостей «Москва» рассказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

По его словам, предполагалось, что большинство будет приобретать электронные билеты на сайте, однако большой поток посетителей обращается за билетами в кассы.

«Все пункты продажи билетов мы переместим ближе к тематическому парку, а вместо четырех окон с кассирами будет 12», — пояснил Муцоев.

Помимо этого, в парке обновят навигацию и увеличат гардероб до 25 тыс. мест. Также наладят работу турникетов для считывания QR-кодов с билетов. В апреле планируется запустить мобильное приложение для посетителей парка, чтобы они «оставались в этой атмосфере» даже после ухода, пишет «Москва 24».

Руководство «Острова мечты» отмечает, что парк построили в кратчайшие сроки на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Теперь это крупнейший в Европе крытый парк развлечений. Добраться до него можно различными способами, например, воспользовавшись метро, МЦК или автобусом, напоминает сайт aif.ru.

Общая площадь «Острова мечты» — 100 га, площадь крытой части — около 300 тыс. кв. м. Парк открылся для посетителей 29 февраля. 27 февраля на его открытии побывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее 4 марта создатели рассказали о впечатлениях посетителей: парком оказались довольны 90% гостей.

Источник: Газета Известия

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