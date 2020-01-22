Количество платных подписчиков Netflix превысило 167 млн

Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, пишет во вторник, 21 января, издание The Street со ссылкой на отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.

За последние три месяца 2019 года число пользователей Netflix увеличилось на 8,76 млн, превзойдя прогнозы аналитиков в 7,86 млн. Кроме того, компания ожидает, что по итогам первого квартала 2020 года число подписчиков увеличится еще на 7 млн.

Выручка компании за отчетный период составила $5,47 млрд, а прибыль — $587 млн.

13 января фильмы производства американской компании Netflix впервые получили 24 номинации на премию «Оскар». Это больше, чем картины других производств и студий.

Компания Netflix, основанная Марком Рэндольфом и Ридом Гастингсом, стала одним из наиболее успешных стартапов 1990-х, впервые открыв в интернете сервис продажи и аренды DVD. Во второй половине 2000-х годов компания открыла сервис потокового видео, а с 2013 года занимается выпуском оригинального контента.

Источник: Газета Известия