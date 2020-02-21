Количество умерших от коронавируса в Китае выросло до 2236

Число погибших от нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось до 2236, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс. Об этом 21 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на органы китайского здравоохранения.

За последние сутки зафиксированы 118 смертей от заболевания и около 1,6 тыс. новых случаев заражения инфекцией. Кроме того, более 2 тыс. человек были выписаны из больниц.

20 февраля медицинские эксперты из научных институтов Германии, США и других стран заявили, что теории о неестественном происхождении коронавируса COVID-2019 не имеют никаких реальных оснований.

Ранее в СМИ фигурирвала информация, что коронавирус мог появиться в результате исследований, проводимых на животных в лабораториях.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В ВОЗ отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты.

Источник: Газета Известия