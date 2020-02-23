Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

23 февраля 2020     11
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.

По словам собеседника издания, в один из дней Шепелев спешил домой, однако его не отпустили. «Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится», — сказал он. Отмечается, что телеведущего не стали уговариваться остаться, однако попросили отработать положенные по закону дни.

О том, что Шепелев покинул Первый канал, стало известно 18 февраля. Телеведущий сообщил, что такое решение далось ему нелегко, однако отметил, что оно было принято по обоюдному согласию. Шепелев заверил, что его увольнению с Первого канала не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Причины увольнения он не назвал.

Новый ведущим ток-шоу «На самом деле» станет актер Тимур Еремеев. Ранее он принимал участие в других проектах Первого канала в качестве героя: доказывал, что является внебрачным сыном советского актера Спартака Мишулина, и согласился ради этого на ДНК-экспертизу.

Шепелев вел ток-шоу «На самом деле» с 2017 года. В октябре 2019 года ведущий признался, что недоволен своей работой и считает текущий формат неподходящим для себя.

Источник: Лента.Ру

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