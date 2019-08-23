Колокола установили на главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот»

На звонницу Главного храма ВС России в парке «Патриот» установили основной колокол. Об этом 23 августа сообщает телеканал «Звезда».

Храм Воскресения Господня откроют в парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колокола отлили и матировали в ходе полугодовалой работы. Отмечается, что все колокола доставили из Воронежа на стройплощадку перед храмом и освятили. По словам священнослужителей, с этого момента храм начал жить полноценной жизнью.

Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на добровольные пожертвования — на эти цели собрали свыше 2,9 млрд рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва». Он должен стать символом единения народа и русского воинства.

В марте в Кремле подтвердили покупку Владимиром Путиным иконы для главного храма Вооруженных сил России.

Источник: Газета Известия