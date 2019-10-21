Коломойский заявил о своем влиянии на лидера партии Зеленского в Раде

21 октября 2019     20
Коломойский заявил о своем влиянии на лидера партии Зеленского в Раде

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал председателя президентской франции «Слуга народа» Давида Арахамию своим ближайшим товарищем, на которого он имеет влияние. Видеозапись общения олигарха с журналистами опубликована на YouTube-канале местного издания «НикВести».

«Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это [Арахамия] ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею [влияние]», — заявил Коломойский, комментируя заявление Арахамии о том, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию. При этом на вопрос журналиста, почему депутат так сказал, Коломойский ответил: «На воре шапка горит».

Ранее в интервью украинскому изданию «Левый берег» Арахамия сказал, что Коломойским имеет влияние на семь-девять депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». При этом он добавил, что в Верховной Раде Украины никто не возглавляет неформальную группу олигарха.

Материалы по теме

00:08 — 7 августа

Привет, Андрей!

Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

Взаимоотношения нынешней украинской власти с Коломойским являются одной из главных сложностей в общении с международными партнерами республики. Президент Украины признался, что если Киев вернет олигарху Приватбанк или компенсирует потери, то страна может лишиться поддержки других стран и крупных организаций, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), у которого Киев запросил новую программу помощи.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации
Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

12:04 Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщила о состоянии здоровья защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, попавшего в реанимацию после матча …


Участник драки на матче «Зенит» — «Краснодар» оштрафован на 20 тыс
Участник драки на матче «Зенит» — «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. рублей

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Артема Прохорова – третьего участника конфликта с сотрудниками ОМОН во время матча «Зенит» — …


Зеленский с женой ночевали у Заворотнюк
Зеленский с женой ночевали у Заворотнюк

По данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что они начали тесно общаться на …


Сколько в 2019 году перечислил в казну города крупнейший налогоплательщик Севастополя
Сколько в 2019 году перечислил в казну города крупнейший налогоплательщик Севастополя

Крупнейшим налогоплательщиком в Севастополе является ООО «Инкерманский завод марочных вин», который в этом году выплатил в казну города-героя 176,52 млн рублей. Об этом …


Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков
Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков

Житель Армянска 1976 года рождения планирует на своем автомобиле вывезти из Крыма на материковую часть Российской Федерации крупную партию наркотических …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты