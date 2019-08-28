Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

По его мнению, коэффициент полезного действия Зеленского нужно измерять тем, сколько человек вернется жить на Украину. Коломойский отметил, что сейчас население страны составляет 35 миллионов человек (по данным Госстата Украины на 1 января 2019 года в стране живет 42 миллиона человек — прим. «Ленты.ру»). Если население увеличится на 10 процентов, до 38 миллионов, то главу государства можно переизбирать на второй срок.

Источник: Лента.Ру