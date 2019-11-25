Кольская АЭС организовала сбор корма для диких лошадей

25 ноября 2019     19
Кольская АЭС организовала сбор корма для диких лошадей

Кольская АЭС организовала благотворительную акцию для сбора средств на корма диким лошадям, обитающим на Терском берегу. В село Кузомень доставили около 1,5 т овса и кормовой смеси. Такой запас позволит подкармливать небольшой табун в течение зимнего сезона.

Как рассказали ИА «Би-порт» в пресс-службе заполярной атомной станции, благодаря поддержке атомщиков эта зима станет первой, когда лошади не будут голодать.

Местные жители Яков и Наталья Чунины, регулярно подкармливающие животных, отметили, что проблемой является не только покупка кормов, но и их доставка. А с помощью сотрудников Кольской АЭС такой солидный груз удалось доставить в этот район.

Есть версия, что лошадей на Терский берег завезли из Якутии в конце 1980-х годов. Аборигенная порода якутских лошадей оказалась не совсем пригодной для работы, но смогла адаптироваться к климату Кольского Заполярья и выжила в условиях свободного выпаса. Теперь – это местная достопримечательность, которой активно интересуются туристы.

В окрестностях Кузомени обитают шесть таких лошадей. Это четвертое или пятое поколение завезенных животных. Они питаются водорослями Белого моря и скудной травой, растущей на берегу. Несмотря на дикий образ жизни, лошади не могут обходиться без помощи людей.

Источник: Газета Известия

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