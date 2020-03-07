Команда Зеленского выступила против подачи воды в Крым

7 марта 2020     18
Команда Зеленского выступила против подачи воды в Крым

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму выступило против подачи воды на полуостров. Об этом говорится в Facebook-аккаунте ведомства.

В команде Зеленского заявили, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», поставки воды на полуостров приведут к «ослаблению давления» на Россию. Кроме того, авторы заявления уверены, что возобновление поставок воды Крым помешает возвращению полуострова.

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20:45 — 5 февраля 2018

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

Источник: Лента.Ру

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