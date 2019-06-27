Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

27 июня 2019     27
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

В администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу из Киева в другой город, рассказал 26 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабиновчи.

Депутат возмутился таким предложением, отметив, что шутки должны когда-то закончиться.

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны «95 квартал», но что мы кушать в конце этого будем?» – цитирует его телеканал «112 Украина».

По словам Рабиновича, происходящее уже напоминает анекдот.

13 июня украинский парламентарий выразил уверенность, что Зеленский ведет страну к катастрофе, а украинцы начинают в нем разочаровываться.

Источник: Газета Известия

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