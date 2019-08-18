Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе

Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По словам политика, избиратели надеются, что на разрешение конфликта на востоке страны повлияет новый состав Верховной Рады, в которой большинство получили представители «Слуги народа». «Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — отметил он.

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Также Разумков выступил против сохранения квот на украиноязычный контент в СМИ. Вместо этого он предложил использовать «механизм пряника» и оказывать поддержку государственному языку путем предоставления различных льгот. «Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент», — заявил он.

15 августа заместитель руководителя офиса главы государства Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса в состав Украины.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных парламентских выборах 21 июля, получив 254 мандата. Дмитрия Разумкова называют основным претендентом на пост спикера Верховной Рады.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате начавшегося в апреле 2014 года вооруженного конфликта. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Источник: Лента.Ру