Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами

29 июля 2019     13
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости реформировать деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) коренным образом. Свою позицию он выразил в интервью «24 каналу».

Данилюк подчеркнул, что СБУ должна стать более мощной в сфере контрразведки. «То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять», — считает он.

Секретарь СНБО также заявил о необходимости убрать из сферы деятельности спецслужбы «не присущие» ей функции. Среди них он перечислил расследование экономических преступлений и борьбу с коррупцией.

«Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не имеют смысла, потому что СБУ исторически встроена в многие процессы. Что должно произойти: СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере», — подытожил он.

Заместитель главы представительства Европейского союза в Киеве Анника Вайдеманн ранее заявляла, что реформа СБУ — одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины. По ее мнению, функции ведомства требуется ограничить контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

«В то же время СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности», — сказала Вайдеманн, добавив, что реформу нужно провести в кратчайшие сроки.

Источник: Лента.Ру

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