Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

25 ноября 2019     20
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу крупно проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Встреча на турнире в Парагвае завершилась со счетом 1:4. В составе российской команды гол забил Артур Папоротный. В предыдущем туре россияне не без труда одолели Сенегал (8:7). Команда пока делит третье место в турнирной таблице.

В активе сборной три очка. Столько же набрала Белоруссия и ОАЭ, замыкают турнирную таблицу с нулем очков сенегальцы. В плей-офф чемпионата выходят по две команды из группы. В следующем туре россияне встретятся с белорусами, передает «Газета.ру».

Турнир продлится до 1 декабря. Действующим победителем соревнований является Бразилия. Сборная России выигрывала титул в 2011 и 2013 годах. В 2015-м команда заняла третье место.

В октябре стало известно, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России.

Источник: Газета Известия

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