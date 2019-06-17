Командир «Донбасса» ответил на признание экс-главы войск Украины в атаке батальона

Бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» и депутат Верховной Рады Семен Семенченко пригрозил экс-начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктору Муженко после его признания в атаке на батальон в 2014 году. Соответствующий пост Семенченко опубликовал на своей странице в Facebook.

Все пять лет депутат считал, что батальон атаковали российские войска. Он назвал Муженко подонком и с иронией отметил, что украинская армия «не заметила» силы ополченцев, идущие из Донбасса, однако атаковала украинских же добровольцев.

«Век живи — век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться», — заключил Семенченко.

16 июня Муженко признался, что украинская авиация атаковала колонну батальона «Донбасс» в 2014 году. По его словам, летчики заметили военную технику и нанесли удар, не разобравшись, чьи это войска. Муженко отметил, что после этого случая стали наносить белые полосы на технику — чтобы отличать свои силы от сил противника.

Добровольческий батальон «Донбасс» был сформирован в апреле 2014 года. В июле того же года подразделение перешло на государственную службу, а оставшихся в отряде добровольцев, не подписавших контракт с Минобороны и МВД, задействуют в охране различных объектов в четырех районах западного Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к происходящему, однако Москва все обвинения отрицает.

Источник: Лента.Ру