Командование шведского флота ушло под землю из-за России

1 октября 2019     42
Командование шведского флота ушло под землю из-за России

Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя флота.

Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. «Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё», — сказал он.

Глава отдела коммуникаций шведского ВМФ Ребекка Ландберг отметила уникальность базы и сравнила ее размеры с площадью старого города в Стокгольме. «Вооруженные силы должны адаптировать операции под решения проблем, связанных с ухудшением внешней среды», — пояснила она.

Военно-морская база на острове Мускё была построена в 1950—1960-х годах. Является одним из крупнейших подземных комплексов в мире. Предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия.

Источник: Лента.Ру

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