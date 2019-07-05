Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского неправильно указала столицу Канады. Об этом сообщает «Страна.ua».

На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады — Оттава.

Позже пресс-служба исправила ошибку. В исправленной версии написано, что президент отправится в крупнейший город Канады, столицу провинции Онтарио — Торонто.

Украинцы высмеяли промах пресс-службы главы государства в сети. «Зеленский уже и канадцам столицу перенес», — написала пользовательница в Facebook. Некоторые просили подарить администрации президента географический атлас.

Команду Зеленского уличили в незнании географии Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского неправильно указала столицу Канады. Об этом сообщает «Страна.ua». На официальном сайте украинского лидера было сказано, …



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