Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

7 января 2020     19
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.

Как пишет «РИА Новости», в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января Жириновский появился на Красной площади, где раздавал деньги, сувениры и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил при этом депутат. Трансляция общения Жириновского с гражданами велась на YouTube.

1 января сообщалось, что Владимир Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая …


Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

00:38 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня


Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки. Как рассказал …


Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на …


Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США

Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее атаку на посольство США в Багдаде, так как оно не учитывало последующий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты