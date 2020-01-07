Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.

Как пишет «РИА Новости», в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января Жириновский появился на Красной площади, где раздавал деньги, сувениры и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил при этом депутат. Трансляция общения Жириновского с гражданами велась на YouTube.

1 января сообщалось, что Владимир Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей.

Источник: Газета Известия