Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

13 октября 2019     1
Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman).

Он оставил шутливый комментарий под песней Билли Айлиш Bad Guy, написав, что он «лысый парень» (I’m the bald guy). На установление рекорда потребовалось пять месяцев.

Сейчас количество лайков под комментарием превышает 1,1 миллиона.

В апреле Эверман сделал пародию на песню Bad Guy. В качестве музыкальных инструментов он использовал синтезатор, а также сковороду, щетку для мытья посуды, подушку, вентилятор и старую игровую приставку.

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Источник: Лента.Ру

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