Компании запретили добывать золото после прорыва дамб в Щетинкино

24 января 2020     15
Компании запретили добывать золото после прорыва дамб в Щетинкино

В Красноярском крае по решению суда компания «Сисим», виновная в прорыве пяти дамб, лишилась лицензии на добычу золота на реке Большая Сейба. Трагедия случилась в октябре 2019 года недалеко от села Щетинкино. Потоками воды смыло два нелегально построенных общежития для рабочих. В результате 17 человек погибли, еще 28 пострадали, а трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Правоохранительные органы выяснили, что должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию дамб, которые не должны были быть связаны одним каскадом. При добыче золота на прииске также допускались серьезные нарушения. По итогам проверки были арестованы генеральный директор компании, горный мастер и начальник участка, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ростехнадзору поручено в 2020 году проверить все поднадзорные гидротехнические сооружения. В октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев связал прорыв дамб в Красноярском крае с безответственным отношением должностных лиц к вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Источник: Газета Известия

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