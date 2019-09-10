Компания Apple представила новые iPhone

Корпорация Apple провела в Купертино (штат Калифорния, США) презентацию своих новинок. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

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22:52 — Сегодня

Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone

Так, публике были представлены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 оснащен двойной камерой со сверхширокоугольным объективом. Смартфон продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него по-прежнему корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max также внешне практически не отличаются от предшественников — iPhone Xs и Xs Max: они получили экраны с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма с вырезом под фронтальную камеру. Корпус так же выполнен из стекла и стали.

Все три устройства получили новый процессор Apple 13 Bioniс — в Apple его называют «самым быстрым чипом в мире».

Стоимость «дешевого» iPhone 11 составляет 699 долларов (около 47 тысяч рублей) за минимальную комплектацию. За минимальный iPhone 11 Pro Apple попросит 999 долларов (около 65 тысяч рублей), а Pro Max — 1099 долларов (72 тысячи рублей).

Также была показана новая серия часов Watch Series 5. Их дисплей всегда может оставаться включенным, материалом корпуса был выбран титан. Владельцы часов смогут вызывать службу спасения прямо с устройства в 150 странах мира. Часы последней серии будут доступны от 499 долларов с возможностью самостоятельного подключения с интернету и от 399 долларов — без нее.

Из «нежелезных» новинок был продемонстрирован игровой сервис Arcade. В него входят более 100 новых и эксклюзивных игр по подписке. Сервис будет доступен на всех устройствах с iOS 13, а подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц.

Продажи гаджетов начнутся 20 сентября.

Источник: Лента.Ру