Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone

10 сентября 2019     23
Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone

Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.

Мероприятие пройдет во вторник, 10 сентября в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии, передает «Газета.ру».

Ожидается, что на нем будут представлены три модели смартфонов. Обновленная линейка получит название iPhone 11. При этом наименования моделей в ней будут иметь свои различия.

Так, предполагается, что свет увидит флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который будет назваться iPhone 11 Pro Max, а также его «младшая» модель — iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма.

Третьим гаджетом в линейке станет бюджетный смартфон — iPhone 11 без каких-либо дополнительных обозначений. Он будет оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма.

Новшеством станет наличие во всех версиях дополнительной камеры. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а бюджетная модель получит две камеры вместо одной.

Кроме того, на мероприятии может быть представлена новая модель ноутбука MacBook диагональю 16 дюймов. Публике также могут продемонстрировать смарт-часы Apple Watch в титановом исполнении и обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro.

Помимо прочего, вероятно, будут представлены обновленная версия операционной системы Apple — iOS 13 и нововведения в области сервисов, в том числе стримингового Apple TV+.

5 сентября стало известно, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.

Источник: Газета Известия

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