Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве

Руководитель и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Boeing Кевин Макаллистер покинул пост.

Его место займет Стэн Дин, который возглавлял отдел глобальных услуг этой американской компании, говорится на сайте авиапроизводителя. Также отмечается, что отдел глобальных услуг Boeing возглавит Тед Колберт.

Последний освободил должность временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы и старшего вице-президента Boeing по вопросам информационных технологий и анализа данных.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Новым председателем стал Дэвид Кэлхун. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

Источник: Газета Известия