Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве

23 октября 2019     19
Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве

Руководитель и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Boeing Кевин Макаллистер покинул пост.

Его место займет Стэн Дин, который возглавлял отдел глобальных услуг этой американской компании, говорится на сайте авиапроизводителя. Также отмечается, что отдел глобальных услуг Boeing возглавит Тед Колберт.

Последний освободил должность временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы и старшего вице-президента Boeing по вопросам информационных технологий и анализа данных.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Новым председателем стал Дэвид Кэлхун. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Рыбка вернула мужчине потерянное в море обручальное кольцо
Рыбка вернула мужчине потерянное в море обручальное кольцо

В английском городе Пензанс, графство Корнуолл, мелкая морская рыба помогла мужчине найти потерянное обручальное кольцо. Об этом сообщает газета The …


Сёмин рассказал, о чём говорил с Роналду после матча Лиги чемпионов
Сёмин рассказал, о чём говорил с Роналду после матча Лиги чемпионов

01:05 Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, о чём говорил с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча третьего …


Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве
Компания Boeing объявила о перестановках в руководстве

Руководитель и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Boeing Кевин Макаллистер покинул пост. Его место займет Стэн Дин, который возглавлял отдел …


Опровергнута польза популярного способа оздоровления
Опровергнута польза популярного способа оздоровления

Ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии пришли к выводу, что сокращение потребляемых углеводов в пожилом возрасте …


НИС «Профессор Водяницкий» отправится в зимний рейс после долгого перерыва
НИС «Профессор Водяницкий» отправится в зимний рейс после долгого перерыва

Учёные ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» отправятся в экспедицию в зимний период впервые, после многолетнего перерыва. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты