Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов

Американская компания Microsoft выпустит обновление операционной системы Windows 7 только для vip-клиентов с платным продлением поддержки. Об этом сообщил портал MSPowerUser.

В компании признали, что последнее обновление KB4534314 и KB4534310, выпущенные 14 января, содержали в себе ошибки. Установившие их пользователи увидели черный фон вместо установленных ими обоев. По словам производителя, баг возможен из-за использования функции «Растянуть» при изменении картинки обоев рабочего стола. Решить проблему можно подбором другого изображения и применения для него режимов «Замостить», «По центру», «По размеру» или «Заполнение», отмечает телеканал «360».

Также пользователям предлагается обновить систему, но доступно это лишь тем, кто оплатил поддержку Windows 7 Extended Security Updates (ESU). Пользователи сети предположили, что баг специально добавили в апдейт-сборку, чтобы стимулировать пользователей перейти на Windows 10.

С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Компьютеры, на которых установленa операционная системa Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. В Microsoft рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия