Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов

28 января 2020     17
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов

Американская компания Microsoft выпустит обновление операционной системы Windows 7 только для vip-клиентов с платным продлением поддержки. Об этом сообщил портал MSPowerUser.

В компании признали, что последнее обновление KB4534314 и KB4534310, выпущенные 14 января, содержали в себе ошибки. Установившие их пользователи увидели черный фон вместо установленных ими обоев. По словам производителя, баг возможен из-за использования функции «Растянуть» при изменении картинки обоев рабочего стола. Решить проблему можно подбором другого изображения и применения для него режимов «Замостить», «По центру», «По размеру» или «Заполнение», отмечает телеканал «360».

Также пользователям предлагается обновить систему, но доступно это лишь тем, кто оплатил поддержку Windows 7 Extended Security Updates (ESU). Пользователи сети предположили, что баг специально добавили в апдейт-сборку, чтобы стимулировать пользователей перейти на Windows 10.

С 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Компьютеры, на которых установленa операционная системa Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. В Microsoft рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам
В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам

Почти 14 тыс договоров по закупкам для государственных и муниципальных нужд были прекращены в 2019 году в одностороннем порядке. 36% (5 тыс.) из них были …


Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)
Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)

Вторник, 28 января 2020 г. 368 Источник: Портал Информер


Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением о похищении смартфона. На улице к нему подошёл незнакомец и попросил мобильный …


В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт
В Севастопольской горбольнице №1 начался ремонт

После жалобы севастопольцев в социальных сетях на состояние палат в отделениях Первой городской больницы, в департаменте здравоохранения Севастополя прокомментировали, когда …


Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 для vip-клиентов

Американская компания Microsoft выпустит обновление операционной системы Windows 7 только для vip-клиентов с платным продлением поддержки. Об этом сообщил портал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты