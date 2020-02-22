Компания WarnerMedia подтвердила создание спецвыпуска сериала «Друзья»

Американский конгломерат WarnerMedia, владелец HBO, подтвердил воссоединение состава сериала «Друзья» для съемок специального выпуска. Соответствующее заявление было опубликовано на его сайте 21 февраля.

Премьера эпизода ознаменует запуск стриминговой платформы HBO Max, который намечен на май 2020 года.

Актеры телесериала Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэтью Перри вернутся к своим знаменитым комедийным ролям.

Ранее СМИ неоднократно писали о возможном воссоединении актеров для съемок в специальном выпуске, который станет сюжетным продолжением «Друзей». Тогда сообщалось, что эпизод будет иметь часовой хронометраж, а актеры получат за участие в съемках около $3–4 млн.

Скетчком «Друзья» признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Он продержался в эфире 10 сезонов — с 1994 по 2004 год, получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус». Телесериал основан на комедийных ситуациях, в которые попадают шестеро молодых жителей Манхэттена.

Источник: Газета Известия