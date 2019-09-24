Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах

24 сентября 2019     15
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которые были сбиты 3 сентября вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По его словам, дальность полета одного из них — 150 км, а высота полета может достигать 4 тыс. м. «Это очень серьезно», — сказал он, демонстрируя журналистам беспилотники.

Конашенков указал, что создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования.

Он добавил, что «на ударный аппарат» устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов, передает «РИА Новости».

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — подчеркнул генерал.

Беспилотники были уничтожены зенитными ракетными средствами РФ. Атака была совершена примерно в 21:20 мск. Дроны боевиков удалось нейтрализовать на безопасном от авиабазы расстоянии.

Боевики регулярно предпринимают попытки атаковать сирийских военных и российскую авиабазу, нарушая режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим.

Источник: Газета Известия

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