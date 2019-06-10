Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование. Об этом рассказал конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллини в эфире Fox News.

«Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, Facebook располагает 2,7 млрд пользователей и является крупнейшей социальной сетью в мире», — сказал конгрессмен, подчеркнув, что это является монополией.

По его словам, приложения собирают данные пользователей и наносят ущерб неприкосновенности личной жизни людей, поэтому на самом деле они «не являются полностью бесплатными». Конгрессмен считает, что данные используются недобросовестно, в том числе для устранения конкурентов и в ущерб инновациям и предпринимательству.

Чичиллини указал, что расследование должно дать законодателям «полное представление о недостатках этого сегмента экономики», найти способы устранить «эксцессы монополизации» и обеспечить доступ пользователей к «широкому ассортименту продукции».

4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они своей огромной рыночной властью.

В июле 2018 года Google обязали выплатить €4,34 млрд. Суть претензии заключалась в том, что корпорация устанавливала условия лицензирования на свою операционную систему Android, отдавая таким образом приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляя права конкурентов.

Годом ранее ЕК оштрафовала Google на €2,4 млрд также по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем в интернете.

Источник: Газета Известия