Кондитер назвал преувеличенным вред пальмового масла для здоровья

26 июля 2019     18
Кондитер назвал преувеличенным вред пальмового масла для здоровья

Кондитер, кулинар и телеведущий Ренат Агзамов заявил в пятницу, 26 июля, о преимуществе натуральных молочных продуктов перед пальмовым маслом. При этом он отметил невысокую стоимость этого продукта и назвал преувеличенным его вред для здоровья.

«В моей продукции все торты приготовлены на основе сливок. Хотя на самом деле, в пальмовом масле рисков нет вообще», — сказал он.

Кондитер добавил, что у покупателя всегда есть возможность выбора. «Хочешь дешево? Человек идет в масс-маркет и купит торт, который полностью на «пальме», в нем вообще ничего живого нет. Так что всегда у покупателей есть выбор», — цитирует его НСН.

При этом кондитер считает, что весь негативный информационный шум вокруг пальмового масла создан искусственно.

«Все детское питание, которое приходит из Европы, содержит пальмовое масло. Есть Европейский институт безопасности пищевой продукции, и поверьте, если бы хоть один процент риска или опасности был для младенцев, то никто в Европе не пропустил бы пальмовое масло в составе детского питания», — подчеркнул он. Агзамов напомнил, что этот продукт является абсолютно таким же жиром, как сливочное, растительное или оливковое масла.

Ранее, 24 июля, Госдума в третьем чтении проголосовала за отмену льготной ставки НДС в 10% на пальмовое масло и поддержала предложение отнести этот продукт к группе товаров, облагающихся обычным налогом в 20%. Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона в случае его принятия.

«Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате, что рост НДС на на этот продукт может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

Источник: Газета Известия

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