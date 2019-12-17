Конституционный суд Украины не дал Зеленскому расширить полномочия

Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим конституции страны законопроект, который расширяет полномочия главы государства Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом со ссылкой на источник в суде сообщило издание «Страна.ua».

При этом проект изменений в Основной закон относительно перехода на сугубо пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек КСУ признал конституционным, но с предостережениями. Таким образом, указывает издание, необходимо устранить выявленным недостатки и подать законопроект в КСУ заново.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию страны. Перед этим в пропрезидентской партии «Слуга народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в основной закон страны. В частности, предложения касаются изменения регламента работы парламентариев и отмены депутатской неприкосновенности.

Украина является парламентско-президентской республикой, в которой права президента существенно ограничены, в том числе в плане кадровых назначений. У него есть право лишь предлагать на должность главу МИД, министра обороны и руководителя Службы безопасности. Они составляют так называемую президентскую квоту. Тем не менее последнее слово все равно остается за депутатами Верховной рады, которые могут и не согласиться с выбором главы государства.

Источник: Газета Известия