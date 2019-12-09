Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год

9 декабря 2019     17
Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.

По словам специалистов, в первую очередь дарить не нужно «очень дорогой подарок», поскольку он может поставить человека в неловкое положение, поскольку он будет чувствовать себя обязанным. Кроме того, Новый год — не тот праздник, на подарок в честь которого следует тратить большие деньги.

Также не рекомендуется дарить сертификат определенного магазина, поскольку на нем указана стоимость, а этого, по мнению специалиста, на подарке быть не должно. Кроме того, есть риск ошибиться с предпочтениями человека и выбрать магазин, ассортимент которого человеку не подходит. Также в качестве подарка не подойдет плохой handmade, выдающий в дарителе новичка.

Помимо этого, эксперт не советует дарить деньги, поскольку с точки зрения этикета это неприлично. Николаева уточнила, что у человека может сложиться мнение, что у дарителя не было «ни времени, ни желания» заниматься поисками подарка. Вместе с тем, если человек сам попросил сделать такой подарок, это допустимо, хотя и не соотносится с этикетом. Такой подарок желательно делать в конверте и крупными купюрами.

«Громкие» детские игрушки — это барабаны, дудки, автоматы и синтезаторы — тоже не подходят для подарка на Новый год, поскольку лишний шум еще никому удовольствия не приносил, отметила Николаева. То же самое касается фейерверков, бенгальских огней, петард и других опасных игрушек. Пиротехника не подходит для подарков детям, так как она небезопасна.

Также не стоит дарить абонемент в тренажерный зал или оплаченный детокс-курс, если человек об этом не просил. То же самое касается шампуня и мыла.

Также специалист предупреждает о том, что, упаковывая подарок, важно не перестараться, чтобы упаковка не оказалась лучше содержимого коробки, что может расстроить человека. Открытка допустима в качестве подарка, но только если даритель сам подпишет ее от руки, а не ограничится отпечатанным поздравлением.

3 декабря специалисты компании Nielsen выяснили, что россияне в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.

Источник: Газета Известия

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