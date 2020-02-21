Контрабанду древесины на 13 млн рублей пресекли на Кубани

В Краснодарском крае возбуждено два уголовных дела о незаконном перемещении через границу Таможенного союза древесины. По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, четверо фигурантов уголовного дела действовали в составе организованной группы с другими неустановленными лицами.

Обвиняемые предоставили недостоверные сведения об изготовителе экспортируемого товара для сокрытия информации о фактическом производителе и следов незаконной вырубки. Стоимость незаконно вывезенных ресурсов составила более 5 и 8 млн рублей соответственно, что образует крупный размер, пишут «Кубанские новости».

Ранее житель Кубани срубил четыре дерева особо ценных пород, нанеся ущерб государству на сумму в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений. Речь идет о деревьях породы ива древовидная. А на территории Туапсинского района была обнаружена массовая вырубка ценных пород древесины. Ущерб превысил 25 млн рублей.

Источник: Газета Известия