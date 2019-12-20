Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке

20 декабря 2019     20
Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке

Концерт по случаю Дня работника органов безопасности, состоявшийся вечером 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце, не стали прерывать после того, как находившемуся там президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к спецслужбе источник.

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01:27 — Сегодня

Вечер чекиста

Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?

В СМИ ранее появлялись версии, согласно которым целью нападения на Лубянке могла быть провокация в день выступления Путина по случаю Дня чекиста. В своей речи, которая по времени практически совпала со стрельбой, президент поздравил сотрудников и ветеранов силовых структур, а также упомянул статистику пресеченных терактов в стране в текущем году.

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Его мотивы неизвестны.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом. Стрелок — по версии силовиков, он участвовал в нападении один — был убит ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

День работника органов безопасности России, также известный как День чекиста, отмечается ежегодно 20 декабря. Дата проведения праздника связана с созданием в этот день в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Президент Путин традиционно выступает перед сотрудниками органов госбезопасности на торжественных мероприятиях, посвященных этому празднику.

Источник: Лента.Ру

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