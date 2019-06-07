Кончаловский раскритиковал меморандум о гендерном равноправии

Режиссер Андрей Кончаловский назвал меморандум о равенстве полов, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями, — лицемерным страхом.

По его словам, «провозглашать гендерное равенство по отношению к произведениям искусства смешно».

«Меморандум о гендерном равноправии — это трагическое стремление к «справедливости», лицемерный страх, свойственный вечной посредственности. В конкурсе должны быть самые талантливые произведения искусства независимо от того, кто их создал», — подчеркнул Кончаловский.

Режиссер добавил, что в противном случае нужно судить по-другому и делить премии по гендерному признаку: один главный приз мужчине, другой — женщине.

«Тогда можно во многих других позициях поставить знак равенства, разве нет? Почему женщины не участвуют наравне с мужчинами в борьбе самбо? Почему мало женщин-дирижеров? Почему женщины не играют на тромбоне? Есть же причины природные», — сказал Кончаловский «Известиям».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Что такое гендерное равноправие, не понимаю: не дорос»

Источник: Газета Известия