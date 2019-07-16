Конюхов совершил погружение на месте гибели линкора «Новороссийск»

Российский путешественник Федор Конюхов почти на полчаса погрузился под воду в Севастопольской бухте, где затонул линкор «Новороссийск». Вместе с ним погружение совершили сотрудники Нахимовского училища и МЧС. Водолазы работали на глубине порядка 16–17 м, передает «РИА Новости».
Конюхов намерен таким образом отработать водолазные навыки перед экспедицией в Желтое море, где в 1904 году во время русско-японской войны был затоплен броненосец «Петропавловск».
Тогда погиб адмирал Степан Макаров. Его останки до сих пор находятся на затонувшем корабле, который подорвался на мине, уточняет телеканал «360».
По словам Конюхова, он поднимет прах Макарова со дна и захоронит в новом храме Минобороны России в Подмосковье. Сейчас ведутся переговоры с китайской стороной по поводу экспедиции.
Также планируется поднять останки художника Василия Верещагина, который находился на военном корабле. Их хотят перезахоронить в России.
13 июля стало известно, что Конюхов решил три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте.
Источник: Газета Известия
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