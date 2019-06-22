Корабли ВМФ России провели стрельбы в Финском заливе

Корабли Ленинградской военно-морской базы успешно потренировались в стрельбах в акватории Финского залива, сообщает пресс-служба Балтийского флота в субботу, 22 июня.
Военные провели артиллерийские стрельбы по реальным воздушным и морским мишеням различной сложности, а также выполнили минно-торпедные и тральные упражнения. Кроме того, моряки осуществили бомбометания на большой глубине и выполнили поиск подлодок условного противника.
Боевые учения в Финском заливе проходили в плановом порядке. В маневрах приняли участие более 10 кораблей и вспомогательных судов, отмечает «Интерфракс».
Ранее в июне Минобороны опубликовало кадры стрельб арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Источник: Газета Известия
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