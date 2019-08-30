Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

30 августа 2019     3
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.

Как сообщает в пятницу, 30 августа, телеканал РЕН ТВ, ракеты успешно поразили цель, имитирующую судно условного противника, которая находилась на расстоянии 40 миль.

Учения прошли на 12 полигонах военного округа. В них приняли участие около 8,2 тыс. военнослужащих, а также свыше 2,5 тыс. единиц военной техники. Как отмечает телеканал, задачи выполняли 10 боевых кораблей и судов и самолеты морской авиации.

27 августа, сообщалось, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений российского Черноморского флота.

Источник: Газета Известия

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