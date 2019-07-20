Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС.
Ракета взлетела в 19:28 по московскому времени со стартовой площадки «Гагаринский старт». На ее борту находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Стыковка корабля с МКС планируется в 01:50 по московскому времени 21 июля. Члены экипажа присоединятся к работающим на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американцам Кристине Кук и Нику Хейгу.
Новые космонавты выполнят выход в открытый космос в ноябре, а также проведут различные эксперименты, в том числе в автоматическом режиме без участия экипажа.
Ранее, 25 июня, в Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-11» с Олегом Кононеко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн, которые пробыли на МКС полгода.
Источник: Лента.Ру
|
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об …
|
Дизайнер построил кресло для золотой рыбки
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …
|
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал …
|
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости». Ребенок пропал вечером 10 июля назад …
|
Мужчина обстрелял автобус из-за конфликта на дороге в Киеве
Возле станции метро «Академгородок» в Киеве водитель автомобиля Opel Vivaro выстрелил в рейсовый автобус. Об этом в субботу, 20 июля, …