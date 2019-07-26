Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Об этом 26 июля сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что корабль 27 июля должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) и доставить на нее около 2,3 т продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.

Как отметили в компании SpaceX, этот корабль побывал в космосе уже дважды — в апреле 2015 года и в декабре 2017 года. Его запуск должен был состояться еще 22 июля, но два раза откладывался. В первый запуск отменили для тестового прожига двигателей ракеты-носителя, а второй — из-за непогоды.

21 апреля во время испытаний двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля Dragon-2 произошел взрыв, который привел к уничтожению возвращаемого аппарата.

Источник: Газета Известия