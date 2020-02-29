Корабль SpaceX лопнул

29 февраля 2020     24
Корабль SpaceX лопнул @NASASpaceflight / Twitter

Прототип космического корабля Starship SN1 компании SpaceX на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом лопнул. Соответствующее видео опубликовал в Twitter управляющий редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

Взрыв, осколки от которого поднялись на высоту до 20 метров, произошел в нижней части прототипа.

В ноябре прошлого года испытания прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX в Бока-Чика также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

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Источник: Лента.Ру

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