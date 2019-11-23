Корбин заявил о своей нейтральной позиции в случае нового референдума по Brexit

23 ноября 2019     11
Корбин заявил о своей нейтральной позиции в случае нового референдума по Brexit

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что в случае проведения нового референдума по Brexit он займет нейтральную позицию. Об этом политик сообщил в пятницу, 22 ноября.

«Как премьер-министр, если я им стану к тому времени, я займу нейтральную позицию с тем, чтобы я мог заслуживающим доверия образом осуществить результат референдума», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Корбина, его роль и роль правительства будет заключаться в том, чтобы провести референдум справедливо.

«И мы подчинимся результату», — сказал Корбин во время теледебатов с конкурентами.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.

Источник: Газета Известия

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