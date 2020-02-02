Корнилов дал прогноз о бое Харитонова и Родригеса

Уровень подготовки бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса не позволит ему одержать победу в предстоящем поединке с россиянином Сергеем Харитоновым. Об этом заявил пятикратный чемпион России и вице-чемпион мира по тайскому боксу Кирилл Корнилов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля.

Корнилов, который уже встречался в схватке с Родригесом в августе 2019 года и победил, отметил, что бразилец — очень «пафосный» боец. «Весь в золоте, бразильский гангстер, кричал постоянно что-то перед боем. Внимание привлекал, но, когда мы вышли на ринг, у него всё ушло. И он стал таким, можно сказать, бойцом второго плана», — рассказал россиянин.

Среди основных недостатков Родригеса Корнилов отметил его закрепощенность, медлительность, из-за которых несложно проследить и предсказать его возможные движения. «Из сильных сторон могу сказать, что он может пойти рубиться бескомпромиссно вперед и не думать о том, попадет ему или попадет он», — подчеркнул он.

Корнилов считает, что Харитонов победит Родригеса быстрее, чем за три минуты. Он добавил, что, поскольку у бразильца уже закат карьеры, серьезных трудностей у Харитонова в этом поединке не будет.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса состоится в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Правила боя будут отличаться от традиционных правил ММА: он проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты. Соперники проведут бой за звание чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг.

На счету 39-летнего Харитонова 29 побед из 38 поединков. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Российский спортсмен одержал победы над такими именитыми бойцами, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.

Ранее 31 января президент промоутерской компании Fights Nights Global Камил Гаджиев предположил, что в поединке Харитонов–Родригес россиянин одержит победу, однако бразилец составит ему достойную конкуренцию.

Источник: Газета Известия