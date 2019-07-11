Королева рассказала о своих алкогольных пристрастиях

Во время посещения Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже королева Великобритании Елизавета II призналась, что не пьет вино. Об этом сообщает People.
В ходе визита разговор зашел о растущей популярности английского вина, и королева поделилась своим отношением к этому напитку. «Сама я не пью вино, но слышала, что оно [британское вино] очень хорошее», — сказала королева.
Издание отмечает, что в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что королева ежедневно выпивает четыре разных алкогольных коктейля.
В июне 2018 года сообщалось, что принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий. Такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать неприятного запаха изо рта. Также выяснилось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду.
Источник: Лента.Ру
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