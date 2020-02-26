Коронавирус заставил китайцев закупиться презервативами

26 февраля 2020     21
Коронавирус заставил китайцев закупиться презервативами

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом резко выросли продажи ряда товаров. В том числе эпидемия заставила китайцев закупиться игровыми приставками, книгами, матрасами для йоги и презервативами, сообщает Reuters.

Так, за две недели февраля 2020 года машин для гребли и ковриков купили в 2,5 раза больше, чем год назад. Продажи книг, по данным Alibaba, выросли на 60 процентов.

Из-за правил на ношение масок в публичном месте резкий рост продаж зафиксирован у теней для век и губной помады. Глава шанхайской Wanqing Consulting Лу Чжэньван (Lu Zhenwang) также предположил, что раз люди проводят много времени дома, то, возможно, женщины тренируют свои навыки макияжа.

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00:01 — 6 февраля

Черные дни

Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Презервативы вошли в десятку самых продаваемых товаров на отдельных сайтах, чего раньше не наблюдалось, а продажи оборудования для выпечки выросли в семь раз.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» вынужден будет перейти на сокращенную рабочую неделю после сбоев поставок комплектующих из Китая. В период с 20 по 24 апреля вводится четырехдневная рабочая неделя, а с 27 апреля по 1 мая — трехдневная. Приказ могут отменить, если ситуация с комплектующими к этому времени изменится.

Количество заболевших во всем мире превысило 80 тысяч человек. По состоянию на 25 февраля умерли 2 707 человек, выздоровели 27 904 из числа тех, у кого диагностировали заболевание.

Источник: Лента.Ру

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