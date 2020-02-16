Коронавирус не подтвердился у россиян на лайнере Diamond Princess в Японии

16 февраля 2020     14
Коронавирус не подтвердился у россиян на лайнере Diamond Princess в Японии

Коронавирус COVID-2019 не подтвержден ни у кого из 24 граждан России, находящихся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess у японского порта Йокогама. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщили в российском посольстве в Токио.

В дипмиссии добавили, что российские дипломаты продолжают поддерживать индивидуальный контакт с каждым из соотечественников на судне.

«На данный момент ни у кого из россиян на судне коронавирус не подтвержден», — уточнили в посольстве.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Японии заявил, что среди пассажиров и членов экипажа судна было выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных на судне выросло до 355 человек.

В пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров в возрасте более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

20 января лайнер Diamond Princess отправился в круиз из японского города Йокогама (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

3 февраля лайнер Diamond Princess, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Йокогамы из-за коронавируса на борту.

Сейчас Diamond Princess находится в бухте рядом с портом Йокогама на карантине, который должен завершиться 19 февраля. На судне 3,7 тыс. пассажиров и команда.

Источник: Газета Известия

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