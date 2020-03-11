Коронавирус обнаружили еще у двух министров и вице-президента Ирана

11 марта 2020     14
Коронавирус обнаружили еще у двух министров и вице-президента Ирана

Первый вице-президент Ирана и два других члена кабинета министров заразились коронавирусом COVID-19, сообщает в среду, 11 марта, Naharet Newsdesk со ссылкой на публикацию агентства Fars.

Речь идет о министре культурного наследия, ремесел и туризма Али Асгаре Мунесане, министре промышленности, шахт и торговли Резе Рахмани и первом вице-президенте страны Эсхаке Джахангири.

Также сообщается, что по состоянию на 11 марта число заболевших коронавирусом в Иране достигло почти 9 тыс., скончались 354 пациента.

Ранее в этот же день стало известно, что от коронавируса скончались пять служащих иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

9 марта «Известия» узнали, что Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Соответствующая договоренность была достигнута 29 февраля в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Роухани. Позднее посол исламской республики в Москве Казем Джалали подтвердил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением вируса.

Эпидемия тяжелой пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

Наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Китае, Италии и Иране.

Источник: Газета Известия

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