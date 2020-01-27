Коронавирус оказался заразным в инкубационный период

27 января 2020     12
Коронавирус оказался заразным в инкубационный период

Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток, заявил 26 января глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

По его словам, передаваться коронавирус может даже в инкубационный период (он длится с момента попадания инфекции в организм и заканчивается первыми симптомами болезни).

Проявляется заболевание по-разному. У некоторых пациентов на первых стадиях заражения нет температуры и отсутствуют клинические признаки.

Работу по предотвращения распространения вируса осложняют, по словам чиновника, перемещающиеся источники. Кроме того, он указал, что ученые еще не установили механизмы распространения патогена и принцип мутации вируса.

«Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены», — цитирует Сяовэя «РИА Новости».

27 января стало известно, что число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса ((2019-nCoV), в США увеличилось до пяти.

В КНР число заболевших превысило две тысячи, 57 человек скончались.

Впервые вирус появился в китайском городе Ухань в конце декабря. В настоящее время этот и еще около 10 населенных пунктов в Китае закрыты на карантин.

Ранее в Японии перечислили первые признаки заболевания.

Источник: Газета Известия

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