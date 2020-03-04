Коронавирус подстегнул спрос на российские дома для зомби-апокалипсиса

4 марта 2020     11
Коронавирус подстегнул спрос на российские дома для зомби-апокалипсиса

Спрос на так называемые дома для зомби-апокалипсиса, разработанные российскими архитекторами, с начала 2020-го увеличился в шесть раз из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении бюро Modern House, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают создатели Cyberhouse («Кибердом» — по аналогии с бронированным пикапом Cybertruck, представленным в ноябре 2019-го американским бизнесменом Илоном Маском), в конце прошлого года заказы на дом были получены только из США и Испании. Впоследствии интерес к проекту подстегнуло распространение вируса SARS-CoV-2. На данный момент число заказчиков выросло до 12, среди них появились клиенты из охваченной коронавирусом Италии.

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«Дом-бункер из-за большого количества заказов по всему миру превратился из разовой истории в архитектурный стиль, — говорит главный архитектор Modern House Алекс Выжевский. — Его основной чертой является желание владельца этого объекта недвижимости быть защищенным от агрессивных внешних воздействий». В итальянской версии объекта, по словам архитектора, помимо монолитного бетона, сверхпрочной стали, пуленепробиваемых стекол будут внедрены системы радиационной и микробиологической защиты.

Cyberhouse по сути — многоуровневый бункер. Авторы создали его для использования в экстремальных ситуациях: начиная с зомби-апокалипсиса и заканчивая ядерной угрозой. Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56 миллионов рублей.

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Источник: Лента.Ру

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