Коронавирус помешал планам Федора Конюхова

17 марта 2020     12
Коронавирус помешал планам Федора Конюхова

Планам российского путешественника Федора Конюхова помешала обострившаяся ситуация с распространением коронавируса. Об этом URA.RU рассказал его помощник Сергей Сергеев.

По этой причине, уточнил собеседник издания, Конюхов не сможет приехать на День оленевода в Ямало-Ненецком автономном округе. «Это массовое мероприятие. Не знаю как у вас, но в Москве все массовые мероприятия запрещены. (…) Скорее всего, мы не поедем, потому что ограничение по передвижению имеет место быть», — пояснил Сергеев.

Отмечается, что День оленевода по решению местного правительства состоится, как и планировалось, 28 марта, однако, в качестве мер предосторожности, без приглашения гостей из других регионов.

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00:17 — 10 февраля 2017

20 декабря прошлого года сообщалось, что Конюхов собрался впервые в истории совершить одиночные переходы через Атлантический и Тихий океаны на катамаране на солнечной энергии. Предполагается, что в феврале-марте 2021 года Конюхов пересечет океан по маршруту Канарские острова — остров Антигуа, а в декабре 2020-го преодолеет расстояние от Чили до Австралии.

67-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.

Источник: Лента.Ру

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